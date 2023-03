CHECK - Oud satirisch bericht over "katten die in Luik de post bedeelden" gaat wereldwijd viraal

Toch is het verhaal volledig verzonnen. Er valt geen enkele historische bron terug te vinden die wijst op het bestaan van een Belgian Society for the Elevation of the Domestic Cat.

De auteur van het stukje blijkt William L. Alden te zijn: journalist bij The New York Times, maar ook een humorist en satiricus die in de krant geregeld fictieve stukjes schreef vol maatschappijkritiek. In 1877 bundelde Alden zijn satirische stukjes voor The New York Times in het boek "Domestic Explosives and other Other Sixth Column Fancies" ("Huiselijke Explosieven en andere Zesde-Kolom-Verzinsels").

Ook het "Postal Cats"-stuk was opgenomen in die bundel, samen met bijvoorbeeld "Raining Cats", een al even verzonnen verhaal waarin het in San Fransisco "katten zou hebben geregend". Om maar aan tonen hoe fantasierijk de artikels van Alden waren.