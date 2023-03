Criminaliteitscijfers in Leuven stijgen weer naar niveau van voor coronacrisis, ook cybercriminaliteit blijft stijgen

Cybercriminaliteit is één van de fenomenen die tijdens de coronacrisis wél zijn toegenomen. Dat zijn misdaden waarbij gebruik wordt gemaakt van onder meer een computer, tablet of smartphone. Het aantal feiten blijft ook na de pandemie hoog. In 2020 werd een recordaantal van 1.218 feiten gemeld, in 2021 waren er 936 aangiftes, in 2022 waren het er 997. “We zetten daar extra op in. We proberen potentiële slachtoffers ook te sensibiliseren”, zegt korpschef Vranckx. De gemiddelde leeftijd van de slachtoffers, even vaak vrouwen als mannen, is 45 jaar. Het oudste slachtoffer was 92 jaar oud. De politie kon 492 verdachten identificeren.