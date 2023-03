De vijf boeken van de week: een eerbetoon aan Gaston & Leo, hoe samen te leven met een psychisch kwetsbare persoon en wie waren de "salonanarchisten" in België? 

Het gezin erbij betrekken is nodig en helpt zowel de patiënt als de familie, schrijft psychiater Dirk De Wachter in zijn voorwoord bij het boek. Maar in de praktijk lukt dit vaak niet omdat bijvoorbeeld de patienten dat zelf niet willen of omdat de familie niet opdaagt, de kinderen nog te jong zijn of er geen tijd voor is.

Frère vertelt dat de invulling van "familie" in het herstelproces heel ruim wordt gezien: het gaat niet alleen om bloedverwanten. "In sommige situaties kunnen vrienden, collega's of buren heel belangrijk zijn".

Later dit jaar volgt er ook een gelijknamige muziektheatervoor-stelling voor "Te Gek!?", waarin Mathias Vergels - Lowie uit "Thuis" - de verhalen uit het boek verwerkt.