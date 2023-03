"Drugshol" in Aarschotstraat in Sint-Joost-ten-Node gesloten, maar "problemen groeien gemeente over het hoofd"

Vijf gram hasj, 14 bolletjes cocaïne, meer dan 30 Lyrica-pillen en klanten met drugs of messen op zak werden aangetroffen in Café Farragos in de Aarschotstraat in Sint-Joost-ten-Node. Reden genoeg voor de burgemeester om het café te sluiten. De sluiting past in een lange rij maatregelen om de probleemwijk leefbaar te maken, maar zijn die voldoende? "De problemen in de wijk groeien de gemeente over het hoofd", klinkt het bij de oppositie.