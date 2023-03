Gentse drugscriminaliteit daalt volgens cijfers, maar realiteit is anders: "Je hebt hier sneller drugs dan dat je haar geknipt is" 

In de volkswijk Brugse Poort bevestigen vrijwilligers Samir Assam en Michael Minne dat de drugsproblemen allerminst weg zijn. "Je hebt hier sneller drugs dan dat je haar geknipt is", zegt Minne. "Je kan echt alles krijgen, dat kan ik zo voor je regelen."



Assam en Minne engageren zich voor de vzw Averroes. Ze leiden in de wijk het project 'Early Out'. Ze lopen rond in de buurt en spreken jongeren aan die op het slechte pad (dreigen te) komen. Minne is ervaringsdeskundige, hij was jarenlang zelf gebruiker. Assam is geboren en getogen in de wijk en kent er veel mensen.

Ze werken ook samen met het verslavingscentrum. Een medewerker komt af en toe naar de wijk om er naar jongeren te luisteren en ze door te verwijzen naar andere hulpverlening, als ze dat willen.