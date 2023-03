Ed Sheeran spreekt over het diepe dal waar hij vorig jaar door ging: "Ik voelde me alsof ik niet meer wilde leven"

In Rolling Stone spreekt Sheeran ook over zijn drug- en alcoholgebruik. "Ik was een fuifbeest in mijn twintigerjaren. Ik was altijd een drinker, maar ik raakte geen drugs aan. Tot ik 24 was." Buiten weed gebruikte hij ook andere middelen, die hij niet wil benoemen omdat hij niet wil dat zijn kinderen het op een dag kunnen lezen.

"Ik herinner me dat ik op een festival was en dacht, wel, als al mijn vrienden dat doen, kan het zo slecht niet zijn. En dan wat experimenteren. En dan wordt het een gewoonte, iets dat je eens per week doet, en dan eens per dag, en dan twee keer per dag, en dan zonder drank. Het werden gewoon slechte vibes."