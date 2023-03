Concurrentiewaakhond bezorgd over overname van internetprovider EDPnet door Proximus: onderzoek gestart

De BMA maakt zich met name zorgen over de concurrentie op de Belgische telecommarkt. "EDPnet was de enige onafhankelijke provider die nog het netwerk van Proximus gebruikte", legt Damien Gerard uit, de auditeur-generaal van de BMA. "Door de overname verdwijnt dus de enige concurrent op het netwerk van Proximus." Maar ook Orange werkte nauw samen met EDPnet, waardoor de BMA wil uitzoeken of ook dat telecombedrijf slachtoffer zou worden van de deal.