Een duif als huisdier? Lucie uit Baardegem: "Ze heeft naar nestje in de zetel"

Tijdens een hittegolf vorig jaar kwamen er twee duiven uitrusten bij het huis van Lucie. Ze gaf hen water zodat ze weer op kracht konden komen, maar een van de twee duiven besliste om te blijven. De duif woont nu binnen in het huis van Lucie en vliegt daar vrij rond. Ze kreeg de naam Mieke.

"De duif is geringd dus ik heb naar de duivenbond gebeld. Zij vertelden mij dat de duif niet meer goed was voor de eigenaar omdat ze verloren gevlogen is. De duif is vrij en als ze bij mij wil blijven, dan wil dat zeggen dat dat het lot is" vertelde Lucie in 'Goeiemorgen Morgen!' op Radio2. "Mieke is heel lief. Ze is mij vanmorgen veel kusjes komen geven op mijn hand. Ze legt haar eitjes in de zetel en ik moet zelfs helpen met haar nestje te maken."