Erfgoedvereniging Dement niet verder in beroep tegen sloopvergunning oud zwembad in Oostende

Het ziet er dus naar uit dat het gebouw gewoon gesloopt zal worden. "Wij kunnen onszelf niks verwijten", zegt Servaes nog. "Wij hebben er alles aan gedaan om het gebouw te redden. Ik begrijp dat brutalisme nu niet zo bijster populair is. Zelfs onder architecten is niet iedereen een grote voorstander van die stijl. Maar het blijft wel een belangrijke getuige van iets dat in het verleden heeft bestaan. En als het weg is, is het weg. Ik herinner het mij het vroegere theater in Oostende, waar ze het Europacentrum hebben gebouwd. Ook daar was in de jaren zestig niemand in geïnteresseerd. De architectuur uit de belle epoque vonden ze toen zo bijzonder niet. Nu is dat helemaal anders en is er spijt dat dat prachtige gebouw verdwenen is."