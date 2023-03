"Fietzen" in Tongeren: spelfout op verkeersbord al jaren onopgemerkt

Henri Van Ham, een fervente fietser uit Pelt had de spelfout in 2015 al opgemerkt toen hij in de buurt een veldkapelletje ging fotograferen. Maar zijn verbazing is groot dat het bord er nu nog altijd staat.

"Tijdens mijn eerste fietstocht, in 2015 denk ik, stonden de borden aan zeker vijf toegangswegen naar de boomgaarden in Widooie, ze waren toen splinternieuw. Maar de laatste keer dat ik er passeerde, in 2020 zag ik het bord alleen nog op het kruispunt van de Kertsbornstraat en de Vechmaallaan staan. Het lijkt me vreemd dat daar, na zoveel jaren, niemand op gereageerd heeft. Er moeten toch ook ambtenaren van de stad al eens gepasseerd zijn en dat gezien hebben."