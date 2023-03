Vanaf vandaag files verwacht rond Gent door renovatie knooppunt Zwijnaarde

Vanaf 3 april start de grote hinder voor het verkeer. Verkeer dat vanuit Antwerpen, Gentbrugge, het centrum van Gent of het UZ Gent komt, kan niet meer naar de E40 richting Brussel. Je kan omrijden via de E17 richting Antwerpen en in Destelbergen de R4 richting Merelbeke kiezen. Daar kan je de E40 op.

Op de E40 vanuit Brussel zal de E17 richting Kortrijk ook niet meer bereikbaar zijn. Je kan op verschillende manieren omrijden. Ofwel sla je in Merelbeke al af naar de R4 en in Destelbergen bereik je dan de E17 richting Kortrijk. Of je kiest in Merelbeke voor de R4 richting Drongen; bij Flanders Expo rij je via The Loop naar de E40 en zo via Zwijnaarde naar de E17.