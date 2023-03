Franse president Macron verdedigt omstreden pensioenhervorming en haalt hard uit naar demonstranten

Volgens Macron is de hervorming van het pensioenstelsel noodzakelijk om de druk op de sociale zekerheid te beperken. "In 2030 zal Frankrijk 20 miljoen gepensioneerden tellen. Denkt u nu echt dat we zo door kunnen gaan? Er zijn geen 36 oplossingen. Ons systeem is niet langer in balans en hoe langer we wachten, hoe slechter het zal worden."

Dat Macron zich niet populair maakt met de hervorming, neemt hij er bij. "Ik ben niet op zoek naar herverkiezingen, maar tussen de peilingen op korte termijn en het algemeen belang van het land, kies ik het algemeen belang van het land", concludeerde het staatshoofd.