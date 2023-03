Oortjes en verborgen camera's bij theoretisch rijexamen: eerste elf klanten van rijschool in Deurne veroordeeld voor fraude

Elf klanten van een rijschool in Deurne zijn veroordeeld voor rijexamenfraude. De rijschool hielp hen tijdens het rijexamen met oortjes en verborgen camera's. Zelf spraken de klanten geen of onvoldoende Nederlands om hun theoretisch rijexamen af te kunnen leggen. Daarom werd er een camera in hun kledij verstopt, zodat iemand van de rijschool de vragen kon meelezen op het beeldscherm van het examencentrum. Vervolgens fluisterden zij antwoorden in.