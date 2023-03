Friturist uit Kortenberg biedt nu ook snacks van B-merken aan

Sven wilde niet alle producten in zijn frituur zomaar vervangen door goedkopere en daarom heeft hij een aparte, tweede frituur geopend binnen zijn bestaande frituur.

“De frieten blijven van dezelfde kwaliteit, dat wil ik niet veranderen. We gaan dan wel slechts 1 formaat aanbieden en goedkopere, niet bedrukte verpakkingen. Op die manier kunnen mensen besparen als ze dat willen”, zegt Broeckx.

Hij houdt het gemakkelijk voor het personeel door beide frituren gescheiden te houden in de werking. Bestellingen gebeuren in deze frituur volledig online, dus kiezen voor goedkopere of duurdere snacks kan in alle discretie.