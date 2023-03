Gedaan met greenwashing: Europa wil dat bedrijven hun milieuclaims bewijzen

Je bent ze vast ook al tegengekomen in de winkelrekken: T-shirts die gemaakt zijn van gerecycleerde plastic flessen, "oceaan-vriendelijke" zonnecrème of vaatwastablets die gegarandeerd de groenste keuze zijn. Het klinkt allemaal goed, maar de realiteit is dat veel van die duurzaamheidsclaims amper onderbouwd worden. Dan is het helemaal niet duidelijk wat die vaatwastablets precies zo milieuvriendelijk maakt. Of er zit in werkelijkheid slechts 1 procent gerecycleerd plastiek in dat nieuwe T-shirt.