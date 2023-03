Gemeente Overijse koopt feestzaal Oud Sint-Elooi in Tombeek

Ook burgemeester Inge Lenseclaes (Overijse2002-N-VA) is tevreden: “Dit is een eerste stap die we zetten in het 'herdenken' van het dorpscentrum van Tombeek. Tijdens de verschillende inspraakmomenten kwam duidelijk naar boven dat Tombeek niet alleen nood heeft aan een wijkontmoetingscentrum met een zaal, waar natuurlijk ook plek is voor het Jeugdhuis De 4 Bomen, maar dat er ook nood is aan een ontmoetingsplek buiten, een duidelijk dorpsplein. Met de aankoop van Oud-Sint Elooi en deze site kunnen we tegemoetkomen aan deze vragen. Onze partij zal erop toezien dat hiervoor de nodige budgetten voorzien worden in het volgende meerjarenplan.”