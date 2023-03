Landen koopt parochiaal centrum in Attenhoven: “Verenigingsleven keek enorm uit naar ontmoetingscentrum”

Het stadsbestuur van Landen koopt het parochiecentrum in deelgemeente Attenhoven voor 248.000 euro. Burgemeester Gino Debroux (L'anders) is tevreden met de aanwerving: "Landen heeft de ambitie om in de grote deelgemeenten een ontmoetingscentrum te realiseren. In de buurgemeenten was dit al het geval, maar in Attenhoven kon er nog geen ontmoetingscentrum worden gerealiseerd. In de vorige legislatuur werd er al onderhandeld over de aankoop van het parochiaal centrum, maar kwam het niet tot een vergelijk met de eigenaar.”