Zythos Bierfestival verhuist van Leuven naar Kortrijk: "Stadsbestuur vindt ons geen kwalitatieve cultuurbeleving"

De organisatie moest dus op zoek naar een nieuwe locatie, want zelf opdraaien voor de huur van de Brabanthallen was geen optie. Hun oog viel op de LandMarck Hal K van sanitairbedrijf Van Marcke. De site langs de Weggevoerdenlaan in Kortrijk zal dit jaar het terrein zijn voor het bierfestival. "We hadden geïnformeerd om het festival in Kortrijk Xpo te laten plaatsvinden, maar de huur was te duur", vertelt Van Daele. "Daarna heeft het stadsbestuur van Kortrijk ons zelf gecontacteerd. We mogen dit jaar ons festival organiseren op de site van Van Marcke."

Daar heeft het bierfestival een hal van 7000 m2 ter beschikking. "Toen ik die voor het eerst zag, was dat één naakte ruimte. Intussen is er al heel wat gedaan aan de inrichting en de brandveiligheid. Er komen ook nog twee batterijen toiletten. Wat zeker nodig is voor een bierfestival."