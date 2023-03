Gustaph is de vijfde act tijdens tweede halve finale Eurovisiesongfestival in Liverpool

Gustaph zal tijdens de tweede halve finale van het Eurovisiesongfestival in Liverpool als vijfde act aan beurt komen met zijn nummer "Because of you". De tweede halve finale wordt op donderdag 11 mei geopend door Reiley uit Denemarken. Australië kan als zestiende en laatste act van de tweede halve finale een gooi doen naar een plaats in de finale op zaterdag 13 mei.

De eerste halve finale op dinsdag 9 mei wordt geopend door de Noorse zangeres Alessandra. De Zweedse topfavoriet Loreen komt als elfde act aan de beurt met "Tattoo". Mia Nicolai & Dion Coorper uit Nederland zijn de veertiende en voorlaatste act van de eerste halve finale.

De beste tien acts van elke halve finale mogen op zaterdag 13 mei aantreden in de grote finale van het Eurovisiesongfestival. In totaal zullen er 26 landen strijden om de titel. De "grote vijf" van de EBU zijn automatisch geplaatst voor de finale (Duitsland, Italië, Frankrijk, Spanje en Verenigd Koninkrijk). Ook de winnaar van vorig jaar, Oekraïne, is rechtstreeks geplaatst voor de finale.