Aalter krijgt eigen binnenhaven om bedrijven milieuvriendelijker producten te laten vervoeren

Wanneer de haven klaar zal zijn, zal Aalter er volgens burgemeester Pieter De Crem (CD&V) een troef bij hebben. "Het biedt een volwaardig alternatief voor goederenvervoer op de weg en het helpt ook onze CO2-uitstoot te verminderen. In eerste instantie kunnen we zo 12.000 vrachtwagens per jaar van de snelwegen halen", aldus De Crem.