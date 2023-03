Inschrijvingen marathon Antwerpen starten: nieuwe datum (22 oktober) en extra afstanden

Op 22 oktober zal de derde editie van de Antwerp Marathon plaatsvinden. Dat is een maand later dan de vorige edities die telkens in september georganiseerd werden. Behalve een nieuwe datum zijn er ook extra keuzes voor de lopers. Ze kunnen naast een volledige marathon ook een halve marathon lopen of een parcours van 8 kilometer. De inschrijvingen voor alle afstanden starten vandaag om 11 uur.