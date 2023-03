Internetprovider EDPnet uit Sint-Niklaas overgenomen door Proximus voor 20,5 miljoen euro

EDPnet werd in 1999 opgericht in Sint-Niklaas, waar het ook zijn hoofdkantoor heeft. Het is een nichespeler, die zich vooral richt op mensen die geen klassiek tv-abonnement meer willen en aan een voordelige prijs onbeperkt op het internet willen surfen. Sinds enkele jaren bood het ook mobiele telefonie aan. Het huurde netwerkcapaciteit bij Proximus. EDPnet telde vorig jaar zowat 46.000 klanten voor vast internet en zo'n 20.000 voor mobiele telefonie.