Inwoners Halle maken kennis met plannen voor zesde windturbine: "Bouwer gaat investeren in wandel- en fietspaden"

In de loop van 2025 zou er een nieuwe windturbine gebouwd worden in Halle. Die komt in agrarisch gebied, tussen de A8 en de spoorweg. De nodige vergunningen moeten daarvoor nog aangevraagd worden. De molen zal een hoogte hebben van 200 meter en een diameter van 150 meter. De verwachte energieproductie zal overeenkomen met het jaarverbruik van 4.100 gezinnen en moet zorgen voor 6.840 ton minder CO2-uitstoot per jaar. De stroom die wordt opgewekt, zal op het openbaar net worden gezet.