Man in Amerikaans psychiatrisch ziekenhuis wordt hardhandig overmeesterd door 10 bewakers en overlijdt

In een psychiatrisch ziekenhuis in de Amerikaanse staat Virginia is een man overleden nadat 3 ziekenhuisbewakers en 7 agenten hem hadden overmeesterd. Op de bewakingsbeelden van het incident is te zien hoe de bewakers en agenten op de man liggen om hem onder controle te krijgen, waarna hij uiteindelijk stopt met bewegen. De ziekenhuisbewakers en de agenten worden beschuldigd van doodslag.