Kunstenparcours The Crystal Ship in Oostende breidt uit met 20 reuzengrote muurschilderingen

De creaties van dit jaar worden na het festival toegevoegd aan die van eerdere edities. Ze vormen zo een (gratis) kunstenparcours doorheen de stad. Maar het wordt moeilijk om elk jaar nieuwe grote muren en gevels te vinden voor de kunstwerken. Curator Bjorn Van Poucke: "Oostende is geen metropool zoals Londen, Berlijn of Parijs. Dus het aantal muren voor street art is beperkt. Alle muren die we interessant vinden, zijn eigenlijk al beschilderd. Daarom moeten we enkele muren recycleren. We brengen een nieuwe kunstwerk aan op een bestaande muurschildering."