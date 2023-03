Lesbische moslima Hind Eljadid vindt politiebewaking aan De Roma geen optie: "Onze iftar is een feest, geen risicovolle voetbalmatch"

Eljadid vraagt ook om de beslissing van de organisatie te respecteren. “Er komen heel veel meningen uit alle hoeken, vooral uit de politiek. Het is niet aan hen om te beslissen of het doorgaat of niet. Zij spreken over een gemeenschap waar ze geen deel van uitmaken. Het is aan de queer moslimgemeenschap zelf om te beslissen of het door kan gaan of niet. Zij moeten zich veilig voelen.”

De schrijfster benadrukt ook dat er heel wat mensen in de moslimgemeenschap geen probleem hebben met mensen met een andere geaardheid. "Ik ken genoeg moslims die met hart en hoofd open staan naar de lgbtqia-gemeenschap. Als je puur naar de islam en haar regels kijkt, dan is het beperken van anderen of het oordelen over anderen trouwens haram (een zonde)."

Een andere geaarheid is trouwens in heel wat religies een probleem, stelt ze, niet enkel binnen de islam. "In elke conservatieve religie of gemeenschap is het moeilijk om uit de kast te komen of om je geaardheid te kunnen beleven zonder dat er op je wordt neergekeken. In het Christendom en het Jodendom is dat evengoed het geval."