Man (34) aangehouden voor steekpartij aan snackbar in Borgerhout

Een man van 34 is aangehouden door de onderzoeksrechter nadat hij iemand had neergestoken aan een snackbar in Borgerhout. Dat schrijft Gazet van Antwerpen en dat nieuws bevestigt het Antwerpse parket aan onze redactie. Het slachtoffer was in levensgevaar, maar is nu stabiel. De dader van de steekpartij stapte zelf naar de politie.