Man (61) aangehouden omdat hij brandbom gooide in bestelwagen in Zonnegem

Maandagavond werden de bewoners van de Hazenakkerstraat in Zonnegem opgeschrikt. In de deelgemeente van Sint-Lievens-Houtem had een man de voorruit van een bestelwagen ingeslagen en hij had er ook een brandbom in gegooid. Toen de brandweer arriveerde, was de bestelwagen al helemaal uitgebrand. Enkele ruiten van een huis in de buurt zijn ook gebarsten.

Niemand raakte gewond bij het incident. Opvallend is wel dat de dader volgens ooggetuigen aan de overkant van de straat bleef wachten tot de politie er was. Hij kon dus makkelijk worden opgepakt en vandaag is hij ook aangehouden. Waarom hij de brandbom heeft gegooid, is nog niet duidelijk. Een gerechtspsychiater zal de man nog onderzoeken en vrijdag verschijnt hij voor de onderzoeksrechter.