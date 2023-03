Opvallend meer klachten over digitale factuur telecomdiensten: "Niet iedereen is mee met de digitale evolutie"

De ombudsdienst telecommunicatie heeft in 2022 opvallend meer klachten binnengekregen over de digitale factuur. In totaal waren het er 140, terwijl er twee jaar eerder slechts 25 klachten over binnen waren gekomen. "Niet iedereen is mee met de digitale evolutie", reageert minister van Telecommunicatie Petra De Sutter (Groen).