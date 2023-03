Mondmasker niet langer verplicht in zorgsector, al kan elke zorginstelling nog steeds eigen regels opleggen

Het dragen van een mondmasker is niet langer algemeen verplicht in de zorgsector. Dat heeft de Interministeriële Conferentie Volksgezondheid beslist. “Die tijd ligt achter ons”, klinkt het bij federaal minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit). Het blijft vanaf nu bij aanbevelingen, de ernst afhankelijk van de gezondheidssituatie waarin we ons bevinden. “Wel staat het zorginstellingen vrij om hun eigen regels te hanteren. Als ze een mondmaskerplicht nodig achten, dan mogen ze die nog steeds opleggen.”