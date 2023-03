"Na café-Jambon, reisbureau-Jambon": oppositie scherp nu 5 van de 9 Vlaamse ministers in het buitenland zitten tijdens vragenuurtje

Vlaams minister-president Jan Jambon (N-VA) zit in Bilbao, de ministers Lydia Peeters (Open VLD) en Zuhal Demir (N-VA) zijn aanwezig op de waterconferentie van de Verenigde Naties in New York, minister Benjamin Dalle (CD&V) bevindt zich momenteel op een gameconferentie in Silicon Valley en minister Matthias Diependaele is mee met de koninklijke missie in Zuid-Afrika.