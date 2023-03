"Pano" sprak met seriemoordenaar Stephaan Du Lion in de gevangenis: "Ik weet dat ik het niet verdien, maar ik hoop ooit nog vrij te komen"

"Ge hebt gelijk: ik heb uw moeder in de val gelokt, ik heb haar met voorbedachten rade gedood." Het was hét moment van het assisenproces. Na de getuigenis van de dochter van een van zijn slachtoffers breekt Stephaan Du Lion op dag 6 van zijn proces. Voor het eerst doet hij echt moeite om te vertellen wat er zich voor en tijdens de moorden in de jaren '90 precies afgespeeld heeft.

Dat is tot dan niet gelukt. Telkens als het over de feiten zelf gaat, luidt het: "ik weet het niet meer" of "het ziet zwart voor mijn ogen". Tot de getuigenis van Vanessa Demares. Zij is de dochter van Eve Poppe, die in 1997 door Du Lion vermoord werd. Na de dood van haar moeder worstelde ze jarenlang met zichzelf. Du Lion is bij haar getuigenis tot tranen toe bewogen.