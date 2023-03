ParkenParade in Vlaams-Brabant: "Ontdek onze prachtige kasteeldomeinen en parken"

De ParkenParade is ondertussen geen experiment meer, maar het draait nog altijd rond welzijn en geluk. "Je kan bijvoorbeeld Tai chi of yoga volgen in een park. Je kan een tocht maken met een Vespa langs de kastelen van het Pajottenland, wandelen tussen de voorjaarsbloeiers in het kasteelpark van Groot-Bijgaarden, kruiden en bloesems ontdekken in de Museumtuin van het kasteel van Gaasbeek, enzovoort."

Tijdens de maanden april, mei en juni is er de ParkenParade in De Groene Gordel rond Brussel.