Wereldprimeur in Mol: onderzoeksreactor draait als eerste ooit op lager verrijkt (en dus veiliger) uranium

In het Studiecentrum voor Kernenergie in Mol (SCK) is een belangrijke stap vooruit gezet tegen de verspreiding van kernbrandstof voor atoomwapens. Voor het eerst heeft de onderzoeksreactor van het SCK gedraaid op lager verrijkt uranium. Lager verrijkt uranium is veiliger dan hoogverrijkt uranium omdat je er moeilijker kernwapens uit kunt maken. Maar het is eigenlijk niet geschikt voor de reactor. Die heeft hoogverrijkt uranium nodig om stoffen te kunnen maken die wereldwijd worden ingezet tegen kanker. Toch is het SCK er nu in geslaagd dat met lager verrijkt uranium te doen: een wereldprimeur.