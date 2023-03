Provincie Limburg verlengt omgevingsvergunning Parelstrand in Lommel

"Het gaat over het lozen van huishoudelijk afvalwater, het plaatsen van koelinstallaties, de opslag van propaangas", zegt gedeputeerde Inge Moors (CD&V). "Wat we niet vergund hebben, is een grondwaterwinning die redelijk uitgebreid was, omdat daar geen nood voor was. Wanneer het wel nodig is, voor bijvoorbeeld een zwembad in de toekomst, kan dat opnieuw aangevraagd worden. Maar nu hebben we daar een ongunstig advies voor gegeven."