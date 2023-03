Reclame gokspelen verwijderd aan Genkse scholen

“Ik kan me wel voorstellen die reclame je wel beïnvloedt als je lang moet wachten op de bus”, laat Jana Vanmierlo (18) weten. Ze studeert in het Atlascollege in Genk waar aan de uitgang een tiental reclamepanelen staan, soms zelfs met bewegende panelen. “Mij zou het alleen iets doen als het onderwerp me interesseert”, zegt Axelle Dreesen (14). Ze neemt elke dag de bus en is tijdens het wachten omringd door reclamepanelen. “En gokken is niet interessant”, vult ze aan. Beide leerlingen hebben geen problemen met de stortvloed aan publiciteit. “Maar we vinden wel dat de boodschappen moeten aangepast zijn aan de omgeving, want hier komen veel kinderen en jongeren”, klinkt het in koor.