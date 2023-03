Recordaantal inschrijvingen maakt van marathon in Gent "grootste marathonevenement van het land"

In een paar jaar tijd is het aantal deelnemers in Gent gestegen van een paar duizend tot al zeker 12.500 dit jaar. Bijna 9.500 lopers kiezen zondag voor de halve marathon of de marathon. De lopers van de vijf en de elf kilometer zijn met ongeveer 3.000. "Gent heeft zo de marathons van Brugge en Brussel al voorbijgestoken qua deelnemers", vertelt organisator Greg Broekmans.

"Gent verwelkomt zo het grootste marathonevenement van het land. Dat komt door de prima datum, want eind maart is een geschikt moment voor de lopers om te schitteren na een winter van trainen. Die datum samen met het mooie parcours door het historische centrum van de stad spreekt heel veel mensen aan."

Het parcours van de halve en de volledige marathon loopt door het historische centrum van de stad, langs onder meer de Coupure, de Sint-Michielsbrug en de Graslei. Verder op het parcours lopen de deelnemers langs de Ottergemsesteenweg en de brug over de E17 de Ghelamco Arena binnen. Het parcours van de 5 en 11 km volgt de Leie. Alle afstanden finishen in de Topsporthal.