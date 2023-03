Britse parlement keurt "sleutel-element" van Brexitakkoord over Noord-Ierse grens goed

Voor Sunak was het toch even spannend. Zeker nadat de Noord-Ierse Democratic Unionist Party (DUP), de conservatieve eurosceptici in de European Research Group (ERG) en de twee voorgangers van Sunak, Boris Johnson en Liz Truss, zich tegen het akkoord uitspraken. Ondanks de oppositie slaagde Sunak er toch in om oppositiepartij Labour achter het voorstel te scharen. Samen met de Conservatieven haalden ze nu toch een ruime meerderheid in het parlement.