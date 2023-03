Berkenpollen op komst: risico op hooikoorts kan je voortaan checken in de app of op de website van KMI

Het model is terug te vinden op de website of in de app van KMI. Daar zal het de voorspellingen weergeven voor de hoeveelheid pollen in de lucht en voor de verwachte allergierisico's voor je gekozen locatie.

Om dat risico in te schatten, combineert het model de concentraties van berken- en graspollen in de lucht met de weersverwachtingen. Warm, droog weer en veel wind zijn boosdoeners in het verspreiden van pollen, terwijl nat en windstil weer de pollen in de lucht net drastisch vermindert.