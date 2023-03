Brandalarm op verjaardagsfeestje van Antwerps sportschepen Wouters: "Pan met spek en eieren iets te uitbundig van het vuur gehaald"

"Ik wou trakteren tijdens de lunch, maar ik heb de pan iets te uitbundig van het vuur gehaald. Daardoor is de rook van het spek iets te dicht bij de rookmelder gekomen", vertelt de schepen. "Het brandalarm is toen afgegaan, waardoor iedereen in het gebouw naar buiten moest."

Na vijf minuten mocht iedereen terug naar binnen. "Het was een gekke situatie. De helft van het eten was al koud, maar ze hebben het allemaal goed opgegeten. Iedereen kan er nu mee lachen."