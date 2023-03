Witloofteler uit Scherpenheuvel-Zichem legt regenwaterbekken aan van 1 miljoen liter: "Zullen bijna geen leidingwater meer nodig hebben"

Bruyninckx is gespecialiseerd in de teelt van miniwitloof, de chiconettes. Dat gebeurt volledig overdekt, wat de kweek het jaar rond mogelijk maakt. De planten groeien uitsluitend op water. 75 procent van het waterverbruik gaat naar het telen van het gewas. Daarnaast is ook water nodig voor het wassen van de groenten en van de installaties.

Bruyininckx heeft nu al over een reservoir van 100.000 liter. "Dat dekt maar de helft van ons waterverbruik", legt bedrijfsleider Bart Bruyinckx uit. "Voor de andere helft moeten we nog leidingwater gebruiken."