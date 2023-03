Slechtvalken Zjertrude en Zjozef leggen eerste eitjes in Ternat

Het slechtvalken koppel Zjertrude en Zjozef, dat vorige maand hun nest bouwde, heeft drie eitjes gelegd. Het slechtvalken koppeltje woont al enkele jaren in de toren van de Sint-Gertudiskerk in Ternat. Op 14 maart werd het eerste eitje gelegd, op 17 maart kwam er een tweede en op 19 maart volgde er nog een derde. De vorige broeiperiode, in 2019, duurde zo’n 32 dagen.

Wie de slechtvalken en de eitjes al wil zien, kan kijken via de livestream.