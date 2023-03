Schotse premier biedt langverwachte excuses aan voor jarenlange gedwongen adopties

In de jaren 50, 60 en 70 werden naar schatting 60.000 alleenstaande moeders verplicht om hun baby's ter adoptie af te staan omdat ze niet getrouwd waren. Sommige vrouwen kregen geen toegang meer tot sociale uitkeringen of tot huisvesting, zodat het onmogelijk zou zijn om hun kind te houden. De kinderen kwamen in weeshuizen terecht of werden soms zelfs gedeporteerd naar Canada of Australië.