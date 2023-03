Twee jaar herstellingswerken aan vier bruggen op N60 Oudenaarde

Op maandag 3 april, de dag na de Ronde Van Vlaanderen, starten de werken aan vier bruggen op de N60 in Oudenaarde. Er komt een nieuw wegdek en een grondige renovatie van de bruggen over de Deinzestraat (N459) en over de Wortegemstraat/Doornikse Heerweg, de Kortrijkstraat en de Huttegem/spoorweg.

De werken aan de bovenkant van de bruggen verlopen in 2 fasen: Van 3 april tot 1 december werkt de aannemer op de rijrichting Gent. Alle gemotoriseerd verkeer op de N60 moet dan over rijrichting Ronse en beschikt over één rijstrook in elke richting. Na de doortocht van de Ronde van Vlaanderen in 2024 wordt het andere rijvak vernieuwd en wisselt de doorstroming.