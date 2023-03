Uitkijkpunt geopend aan overstromingsgebied Babbelse Plassen in Kontich: "Rustpunt voor wandelaars en fietsers"

Infoborden zullen de bezoekers uitleg geven over de werking van het overstromingsgebied. "We houden hier water bij dat van hogerop komt", legt Annaerts uit. "Zo zorgen we ervoor dat de weilanden en woonwijken in de buurt niet overstromen. Bovendien houden we in droge periodes het water langer bij, waardoor we onze steeds warmere zomers beter kunnen overbruggen."