Komst trambus wordt concreter: vergunning voor vrije bedding tussen Diepenbeek en Genk, plannen voor doortocht Maasmechelen goedgekeurd

Zo is er ook op de drukke Rijksweg in het centrum van Maasmechelen een aparte bedding voor de trambus gepland. De plannen voor de heraanleg van die weg zijn gisteravond goedgekeurd op de gemeenteraad. Er komt meer groen en het aantal rijstroken wordt teruggebracht van vier naar twee. Dat zal vooral voor Maasmechelaren zelf een hele aanpassing worden, want op de Rijksweg tussen de rotonde met de E314 en de brug in Eisden rijdt vooral plaatselijk verkeer.