Verlichting op rotonde in Schriek wordt 's nachts weer aangestoken op vraag van buurtbewoners

Gisteren besliste de gemeente om de vragen van de buurtbewoners ter harte te nemen. "Nadat we met Fluvius hebben bekeken wat er mogelijk is, bleek dat we op korte termijn de verlichting in het midden van de rotonde tussen dit en twee weken opnieuw kunnen laten branden", vertelt schepen van mobiliteit Katleen Vantyghem (N-VA). Het gaat dan om de paal in het midden van de rotonde die er onlangs geplaatst is geweest.