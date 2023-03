Verzekeringspolissen zijn te ingewikkeld: “Contracten kunnen een pak beknopter en begrijpelijker”

Het belang van verstaanbare verzekeringscontracten is intussen wel een werkpunt bij sectorfederatie Assuralia. En ook verzekeraar Baloise werkt al ruim 6 jaar aan contracten in wat zij noemen 'klare taal'. "Uit onderzoek in 2016 bleek dat onze contracten leesbaar waren voor amper 15 procent van de Belgen. We hebben toen besloten om de taal toegankelijker te maken", vertelt woordvoerder Manu Mus.

Intussen mikken ze op taalgebruik dat verstaanbaar is voor 80 procent van de Belgen. "Er staan zeker nog moeilijke woorden in onze polissen, dat valt niet uit te sluiten. Maar we hebben ook gewerkt aan onze manier van communiceren in onze kantoren en online."