"Vijf sloten, toch gepikt": hoe fietsdieven in Brussel je tweewieler stelen

"Mij zullen ze niet liggen hebben”, dacht Florence (35), nadat ze ruim 5.000 euro had neergeteld voor haar nagelnieuwe longtailfiets van het merk Tern. Ze stalde haar nieuwe voertuig netjes in het afgesloten fietslokaal in de al even afgesloten garage van haar appartementsgebouw in Vorst. In dat lokaal kreeg de fiets nog eens twee dure sloten en werd hij verbonden met een vast punt. O ja, het vehikel was ook geregistreerd in de database mybike.brussels én het had een airtag-tracker om de fiets op te sporen.

Welgeteld zes weken beleefde Florence plezier aan haar nieuwe aankoop. “Toen ik die ochtend in de garage kwam, zag ik meteen dat er iets mis was: de deur van het fietslokaal stond open en van mijn fiets was, op enkele zaagsporen na, geen spoor meer. Zelfs de resten van de sloten hadden ze meegenomen.”