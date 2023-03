VRT lanceert EDUbox over duurzaam ruimtegebruik voor jongeren

We hebben allemaal een plaats nodig om te wonen en om naar school te gaan of te werken. We hebben ook straten, trein- en tramsporen nodig om van de ene plek naar de andere te gaan. En we moeten ook kunnen ontspannen, sporten, winkelen enzovoort. Al deze activiteiten nemen ruimte in beslag, terwijl het soms lijkt alsof heel Vlaanderen is volgebouwd en al die activiteiten met elkaar in conflict komen. Maar klopt dat ook?

VRT lanceert daarom een EDUbox rond het thema, het kant-en-klaar lespakket voor leerlingen uit het secundair onderwijs. De EDUbox Ruimtelijk bewustzijn: mijn keuzes voor een duurzame buurt wil jongeren de principes van duurzaam ruimtegebruik bijbrengen. Zo leren ze om de open ruimte van nu te bewaren en verbeteren en de ingenomen ruimte beter te leren gebruiken.

In eerste instantie nemen ze het ruimtegebruik van hun eigen leven onder de loep. Ze krijgen aan de hand van infografieken en kaarten een beeld van de huidige situatie in Vlaanderen en wat de mogelijke effecten zijn van slecht ruimtegebruik. Nadien verdiepen ze zich in de zes principes die het ruimtegebruik moeten transformeren. Tal van voorbeelden uit binnen- en buitenland helpen om dit abstracte thema zo concreet mogelijk te maken.

Ten slotte gaan ze aan de slag met een speciaal voor deze EDUbox ontwikkelde simulator. Daarin mogen de jongeren zelf een buurt ontwerpen, waarbij ze de buurt gedeeltelijk moeten ontharden en tegelijk voorzieningen moeten creëren voor extra gezinnen.

Bekijk hieronder enkele beelden uit de EDUbox en lees daaronder verder: